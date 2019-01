Ernstig incident: Boeing 737 en Airbus 330 landen gevaarlijk dicht bij elkaar op Schiphol David Bremmer en Marcia Nieuwenhuis

23 januari 2019

16u29

Bron: AD 0 Een Boeing 737 en een Airbus 330 van nog onbekende luchtvaartmaatschappijen blijken recent gevaarlijk dichtbij elkaar te zijn geland op Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is een onderzoek gestart. Ook is de Onderzoeksraad voor Veiligheid ingelicht.

Het incident deed zich op 22 november: een Boeing 737 naderde van oostelijke richting de Aalsmeerbaan, terwijl vanuit het westen een Airbus 330 richting Zwanenburgbaan vloog. Terwijl de Airbus op last van de luchtverkeersleiding daalde naar 4.000 voet (ruim 1.200 meter), ging het mis met de Boeing. Het vliegtuig moest dalen naar 3.000 voet (ruim 900 meter), maar deed dat veel minder snel dan gedacht.



Uiteindelijk begon de Boeing op 3.850 voet met de eindlanding. Al met al was er op bepaald moment slechts 60 meter (200 voet) hoogteverschil tussen beide passagierstoestellen. Dat is vijf keer minder dan de toegestane 300 meter. De horizontale afstand tussen de vliegtuigen bedroeg circa 1,7 nautische mijl (circa 3 kilometer) en had minstens 3 nautische mijl moeten zijn.



Nu de vliegtuigen zowel in hoogte als in afstand de minimale normen hebben overtreden, is Luchtverkeersleiding Nederland een onderzoek gestart. Bedoeling is er achter te komen hoe het incident kon gebeuren en om er lessen uit te trekken. De risico's als het mis gaat zijn enorm: in een Airbus 330 gaan 250 tot 400 passagiers, afhankelijk van het type. Een Boeing 737 kan maximaal 200 mensen vervoeren. Beiden modellen behoren tot de populairste passagiersvliegtuigen ter wereld. Van welke maatschappijen de toestellen zijn is overigens niet bekendgemaakt.

Niet het eerste incident

Het is bepaald niet de eerste keer dat er zich gevaarlijke vliegsituaties voordoen op Schiphol. Door de enorme drukte op de luchthaven komen incidenten steeds vaker voor, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in april 2017 in een verontrustend rapport. De vele taxibanen, op- en afritten, en de ligging van de banen ten opzichte van elkaar vergroten de kans op zogenoemde ‘runway incursions’. Dit zijn incidenten waarbij er onbedoeld een vliegtuig op de start- en landingsbaan is, terwijl daar al een ander voertuig rijdt.



Schiphol scoort qua incidenten veel slechter dan vergelijkbare internationale luchthavens en telt één gevaarlijk voorval per 10.000 starts en landingen. Luchthavens als London Heathrow, New York JFK en Singapore, zitten op een gemiddelde van één incident per 35.000 tot 130.000 vliegbewegingen.



De waarschuwing van de OVV sorteerde niet het gewenste effect. Een jaar later onthulde het deze krant dat Schiphol en het ministerie van Infrastructuur weinig geleerd hebben van het rapport. Incidenten bleven zich ook voordoen.



Eind oktober ondernam Schiphol wel actie en kwam het met een pakket van dertig maatregelen, die de veiligheid op de luchthaven moet verbeteren. Er komt een nieuwe taxibaan zodat toestellen niet meer de drukke Zwanenburgbaan hoeven over te steken en er komt meer parkeerplek voor vliegtuigen zodat deze niet langer op de drukke platforms hoeven te wachten.

OVV houdt twijfels

Ook wordt de verkeerstoren verbouwd, zodat beter kan worden voorkomen dat auto’s of vliegtuigen op landingsbanen terecht komen die op dat moment in gebruik zijn.



Om de onderlinge samenwerking tussen Schiphol, luchtverkeersleiders en airlines te verbeteren, is eerder dit jaar nieuw overleg opgezet dat incidenten onderzoekt. Ondanks alle maatregelen houdt de OVV twijfels of de nieuwe maatregelen voldoen. “Bij recente voorvallen lijken de eerder geconstateerde bevindingen nog een rol te spelen,” liet de raad weten.