Erkenning van leger dat het betrokken was bij dood van Rohingya is "positieve stap" IVI

11u09

Bron: Belga 1 EPA Aung San Suu Kyi, regeringsleider van Myanmar. Dat het leger van Myanmar erkent dat het betrokken was bij de dood van tien leden van de Rohingya-moslimminderheid is een "positieve stap". Dat heeft Aung San Suu Kyi, de leider van de regering in het Aziatische land, verkondigd.

Het leger van Myanmar erkende woensdag betrokken te zijn bij de slachtpartij op tien Rohingya. Hun lichamen werden in de deelstaat Rakhine gevonden in een graf, waarvan het Myanmarese leger voor het eerst het bestaan heeft toegegeven. De Rohingya werden eerst gevangen genomen en vervolgens vermoord.

"Inwoners van het dorp Inn Din en leden van de veiligheidsdiensten hebben erkend tien Bengaalse terroristen te hebben gedood", zegt het kantoor van de legerchef op Facebook. De feiten zouden dateren van 2 september.

Etnische zuivering

Meer dan 650.000 Rohingya-moslims zijn de operaties van het leger ontvlucht. De Verenigde Naties spraken eerder al van "etnische zuivering". Het leger van Myanmar ontkende lange tijd alle beschuldigingen van ernstige mensenrechtenschendingen.

Aung San Suu Kyi bleef de voorbije maanden op de vlakte als het ging over de problematiek van de Rohingya en daar kreeg ze heel wat kritiek over uit het buitenland. Zij ziet de bekentenis van het leger nu als een positieve stap vooruit. "Het is een nieuwe stap vooruit voor ons land. Het is een positieve indicatie dat we de juiste maatregelen nemen om verantwoordelijk te zijn", aldus Aung San Suu Kyi.