Erkende Libische regering is gekant tegen Europese militaire operatie om in Libië vastgehouden migranten te redden KVE

20u13

Bron: Belga 0 AFP De Libische premier Fayez al-Sarraj met Duits bondskanselier Merkel De door de internationale gemeenschap erkende Libische regering van premier Fayez al-Sarraj is tegen een Europese militaire operatie om in Libie vastgehouden migranten te redden. "We zien een militaire oplossing niet zitten", zei al-Sarraj vandaag na een bijeenkomst met de Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) in Berlijn. Dat had hij ook al aan de Franse president Emmanuel Macron gezegd.

Macron had in verband met berichten over slavenmarkten in Libië eind november verklaard dat de EU en de Afrikaanse Unie (AU) concrete militaire interventies plannen om deze mensen te bevrijden. De Amerikaanse nieuwszender CNN had eerder beelden met een verborgen camera gemaakt die aantonen dat vluchtelingen uit Nigeria in Libië als slaven werden verkocht.

Volgens al-Sarraj verblijven momenteel 20.000 mensen in 42 Libische vluchtelingenkampen "die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken ressorteren. Die zijn bereid tot samenwerking met de Verenigde Naties. Maar buiten die kampen leven echter nog meer dan 500.000 andere vluchtelingen "onder slechte humanitaire omstandigheden".

De erkende regering heeft nauwelijks controle over de hoofdstad Tripoli. Libië is het belangrijkste transitland voor migranten die proberen via de Middellandse Zee in Europa te geraken. Merkel heeft al-Sarraj ook gevraagd "de schepen die vluchtelingen op zee redden, te ontzien". Een reddingsschip van de Spaanse hulporganisatie Proactiva Open Arms werd in augustus immers volgens getuigen door de Libische kustwacht met waarschuwingsschoten verjaagd.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de VN-Vluchtelingenorganisatie moeten volgens Merkel "ook in gebieden waarop de regering van al-Sarraj greep heeft nog meer toegang krijgen". Merkel en de Libische regeringsleider wezen er beiden op dat de terugkeer van migranten uit Libië naar hun land van herkomst moet uitgebreid worden. De IOM heeft sinds het begin van het jaar meer dan 8.800 migranten geholpen vanuit Libië naar huis terug te keren. De meesten van hen waren afkomstig uit Nigeria en Gambia.