Erik ‘el Belga’ (81) overleden in Malaga: Spanjaarden noemden hem “grootste kunstdief van 20ste eeuw” Joeri Vlemings

21 juni 2020

09u21

Bron: La Vanguardia, El Mundo 0 De Spanjaarden noemden René Van den Berghe kortweg ‘Erik el Belga’. De bekendste Belg van Spanje én legendarische kunstdief is vrijdag op 81-jarige leeftijd gestorven in een ziekenhuis in Malaga, waar hij woonde. Tien dagen geleden moest hij binnen voor een probleem met zijn been, maar na een operatie kreeg hij een fatale hartaanval. Zijn vrouw Nuria Gutiérrez de Madariaga bevestigde het overlijden.

‘Erik de Belg’ werd in 1940 geboren in Nijvel in een Vlaamssprekend gezin als René Alphonse Ghislain Van den Berghe, maar zijn ouders noemden hem als kind al Erik. Vader was politieagent en boswachter, moeder schilder en plantkundige. Van den Berghe studeerde schone kunsten in Nijvel. Hij begon zelf te schilderen en werd antiquair. Daarbij kleurde hij niet altijd tussen de lijntjes: Van den Berghe zou roem verwerven als berucht kunstdief en -vervalser. Verdacht van zeshonderd kunstroven in heel Europa - veel ervan in Spanje - en van driehonderd vervalsingen. Van den Berghe deed dat getal van 600 diefstallen af als “onmogelijk”.

De Spaanse politie bestempelde Van den Berghe nochtans als de “belangrijkste kunstdief van de 20ste eeuw”, gespecialiseerd in religieuze kunst. Erik el Belga was erg katholiek, net als zijn vrouw. De twee maakten ook geen geheim van hun banden met Opus Dei. Hij schonk vaak werken weg, onder meer aan katholieke instellingen.

Malaga

Het is niet duidelijk wat legende en wat waarheid is in de carrière van Van den Berghe. In 1975 werd hij opgepakt in België voor heling. Hij vervalste onder meer het retabel van Oberwesel en verkocht het aan Duitsers. Na een penitentiair verlof keerde hij niet terug naar de gevangenis van Verviers, maar dook in 1976 onder in het Spaanse Malaga, waar hij zich settelde. Iedereen kende hem als Erik el Belga, Erik de Belg. Hij werd al eens opgevoerd in de Spaanse media als het over kunstroof ging.

Het Spaanse gerecht kon Van den Berghe zelf echter nooit berechten voor kunstdiefstal. In 1982 gaf hij zichzelf aan in Spanje. Tot 1985 zat hij toen in voorlopige hechtenis. De zaak bleek uiteindelijk verjaard. Zijn laatste vrouw - hij had er zeven - was zijn advocate.

Het koppel woonde in de wijk El Palo in Malaga. Erik el Belga laat naast zijn laatste partner Nuria Gutiérrez de Madariaga ook vijf kinderen na.