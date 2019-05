Erica schuilt met kind en hond in kast voor tornado. Plots heeft ze geen dak meer sam

29 mei 2019

18u11

Bron: AP 0

In Ohio hield een tornado lelijk huis in Trotwood. Erica Bohannon had slechts enkele minuten om zich voor te bereiden en verschool zich met haar zoontje en hond in een kast. Plots hoorde ze een immens kabaal en zag ze tot haar ontzetting hoe het dak loskwam. Toen de storm was gaan liggen, was het volledige dak van haar woning verdwenen. De vrouw, haar zoontje én de hond kwamen er met de schrik vanaf.



In acht Amerikaanse staten raakten mogelijk 53 tornado’s voet de grond. Het exemplaar dat Bohannons huis trof, haalde snelheden tot 225 km/u.