Erica (35) raakte op haar 12de verslaafd aan porno en dat liep al snel compleet uit de hand Koen Van De Sype

12 februari 2018

13u44

Bron: The Cut, The Sunday Times Magazine, Daily Mail, Metro 0 Een ingewikkelde mix van opwinding en schaamte: zo noemt de Amerikaanse Erica Garza (35) de rush die haar pornoverslaving haar gaf. Waar ze eerst nog vrij onschuldig het internet afsurfte op zoek naar prentjes en video’s, organiseerde ze toen ze meerderjarig was al snel tot vier keer per week wilde seksfeesten. Paradoxaal genoeg was het een man die maakte dat ze het tij kon keren.

12 jaar was Erica uit Los Angeles toen ze voor het eerst weer naar beneden sloop toen haar ouders waren gaan slapen en de televisie opnieuw aanzette. Dat schrijft ze in haar autobiografie ‘Getting Off’, die zopas verscheen. Ze zapte naar Cinemax, een kabeltelevisienetwerk dat naast films en documentaires ook erotiek uitzond. En ze keek gefascineerd toe.

Harnas

Erica droeg een harnas omdat ze door een misvorming van haar rug scheef liep en daarvoor werd ze gepest. Porno werd voor haar een uitlaatklep. Naarmate ze ouder werd, ging ze op haar computer op zoek naar steeds harder materiaal. Toen ze op haar 17de haar maagdelijkheid verloor, raakte ze ook verslaafd aan seks. Iedereen vond haar het coole meisje, omdat ze zo los was. Maar hoewel ze een rush kreeg van de spanning van het verleiden, voelde ze zich achteraf altijd kapot en waardeloos en had ze het gevoel dat mannen haar gewoon gebruikten. (lees hieronder verder)

Het was een obstakel voor een gezonde relatie. Zo leerde ze ooit een man kennen die Clay heette maar ze slaagde er niet in om tijdens een vrijpartij met hem klaar te komen. Pas toen ze porno opzette, lukte het haar. Steeds meer ging ze porno kijken en daarbij zocht ze steeds extremere vormen op. Van een scene met twee vrouwen, 50 mannen, een supermarkt, een harnas, een haardroger en een taxi tot een scene met één vrouw en 620 verschillende mannen.

Seksfeestjes

Als twintiger kreeg ze het idee om seksfeestjes te organiseren, tot vier avonden per week. Ze ontmoette dan telkens andere mannen en schepte op over haar seksdrive, haar liefde voor porno en haar afkeer van condooms. “Als ik genoeg Tequila op had en ik wat brutaler werd, zette ik mijn laptop aan en speelde ik porno af alsof het achtergrondmuziek was”, vertelt ze in The Sunday Times Magazine. “Allemaal in de hoop dat die mannen me nog leuker zouden vinden. Ik dacht dat het me een van hen maakte, dat ik anders was dan de andere meisjes. Als ik een instemmende knik kreeg, een grijns of een high five, voelde ik iets wat ik dacht dat intimiteit was. Maar ik was fout.”

Ze probeerde enkele serieuzere relaties, maar die duurden vaak niet lang. Door haar eigen toedoen. “Een keer was ik drie jaar samen, maar de relatie ging kapot nadat ik mijn vriend bedroog met een Colombiaan die ik op vakantie ontmoet had”, vertelt ze. “In plaats van het goed te maken, dook ik in bed met een Franse kelner. Ik was ook een keer verloofd, maar ik raakte ervan overtuigd dat hij me bedroog en daardoor kwam ook aan die relatie een einde.”

Mysterie

“Mijn seksuele gewoonten waren ziekelijk en beschamend”, getuigt ze. “Mijn gedachten waren ziekelijk en beschamend. Ík was ziekelijk en beschamend. Maar niets kon me tegenhouden. Ik liet al mijn plannen die ik maakte voortdurend varen, zodat ik in bed kon blijven en naar HD-filmpjes kon kijken van rondborstige secretaresses, sexy verpleegsters en orgieën.”

In haar zoektocht naar liefde en intimiteit, besloot ze uiteindelijk naar Bali te trekken. Ze hoopte om daar van haar verslaving af te raken. Ze ontmoette er haar latere man Willow Neilson (39), een ontwerper van apps. Het was hij die haar het dal uithielp. Mede dankzij yoga en therapie werd seks langzaam weer iets gezonds voor haar. “Aanvankelijk keken we samen naar porno, maar hij praatte er ook met me over. Dat had nog nooit iemand gedaan. Voor de eerste keer voelde ik dat ik veilig was bij een man en dat ik kon tonen wat er echt schuil in me ging.”

Kind

De sessies hielpen. Intussen is het koppel getrouwd en kregen ze ook al een kindje. Erica schreef nu haar hele verhaal neer in haar allereerste boek: Getting Off: One Woman's Journey Through Sex and Porn Addiction is uitgegeven bij Simon & Schuster