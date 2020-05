Eric Trump, zoon van: “Coronavirus verdwijnt dag na presidentsverkiezingen op magische wijze” mvdb

17 mei 2020

22u51

Bron: Business Insider - Fox News 40 Een van de zonen van Donald Trump stelt dat het coronavirus na 3 november, de dag waarop de Amerikanen hun stem uitbrengen voor de presidentsverkiezingen, “op magische wijze zal verdwijnen.” Deze Eric Trump (36), de middelste zoon van de VS-president, hekelde op Fox News dat verkiezingsmassabijeenkomsten tot nader order zijn verboden en ziet daar de hand van de Democraten in.

In de Verenigde Staten bepalen de gouverneurs van de deelstaten zelf hoelang de quarantainemaatregelen van kracht blijven. Alle massabijeenkomsten, ook politieke, mogen niet doorgaan. “Ze pakken hiermee Donald Trumps grootste troef af, elke keer een stadion vullen met 50.000 mensen, terwijl Joe Biden nog geen tien man bij elkaar kan brengen.”



Virologen zijn beducht voor een tweede besmettingsgolf die in het najaar en de winter nog groter en dodelijker kan zijn dan de huidige pandemie. Tot nu toe lieten liefst 88.000 Amerikanen het leven, waarmee de VS veruit het zwaarst getroffen land ter wereld is. Fox News-presentatrice Jeanine Pirro, voormalig rechter, laat het na om Eric Trump te vragen of er geen gezondheidsredenen in plaats van politieke aan de basis van het bijeenkomstenverbod ligt.

“Een weldoordachte strategie van hen (de Democraten) om elke dag mijn vader het leven zuur te maken. Tot de dag na 3 november. Dan zal het coronavirus magisch verdwijnen en dan zal alles heropenen”, oordeelt de middelste zoon van Trump.

Business Insider merkt nog op dat de president zelf het aantal aanwezigen op zijn campagnebijeenkomsten schromelijk overschat. In februari toen de lockdownmaatregelen nog lang niet van kracht waren, trok hij naar de staat New Hampshire om de Democratische voorverkiezingen te pareren. ‘The Donald’ sprak naar eigen zeggen 50.000 toehoorders toe, terwijl evenementenhal SNHU Arena maar plaats biedt voor maximum 11.770 mensen.

Executive Vice President of the Trump Organization and the son of the president @EricTrump Trump joins “JUSTICE” tonight to react to my opening monologue and much more. Take a look. pic.twitter.com/bnn6QF2y4j Jeanine Pirro(@ JudgeJeanine) link