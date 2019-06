Eric Trump : “Ik werd bespuwd in cocktailbar” kv

Bron: Breitbart News, CNN 0 Eric Trump, de zoon van de Amerikaanse president Donald Trump, beweert dat een medewerkster van een cocktailbar in Chicago werd gearresteerd door de Amerikaanse geheime dienst nadat ze op hem gespuwd had. Dat vertelde hij tijdens een telefonisch interview met de rechts-populistische nieuwssite Breitbart News.

Het incident zou dinsdagavond plaatsgevonden hebben in The Aviary, een trendy cocktailbar in de West Loop, een van de hipste wijken van Chicago. Eric Trump, die samen met zijn broer aan de leiding staat van het vastgoedbedrijf van hun vader, was in de stad voor een bezoek aan het plaatselijke Trump Hotel.

Toen Trump The Aviary binnenwandelde, zou de jonge vrouw recht op hem afgelopen zijn en hem in het gezicht gespuwd hebben. Ze werd meteen gearresteerd door agenten van de geheime dienst die ter plekke waren. Uiteindelijk besloot Trump om geen klacht tegen de vrouw neer te leggen, waarop de politie haar uiteindelijk liet gaan.



Volgens Eric Trump ging het “puur om een walgelijke daad van iemand die duidelijk kampt met emotionele problemen”. Het voorval is volgens hem een voorbeeld van de frustratie van de Democraten over het succesvolle beleid van de Trump-administratie. “Voor een partij die tolerantie predikt, demonstreert dit nog maar eens dat ze weinig beschaafd zijn”, stelde hij. “Als iemand ziek genoeg is om op iemand te gaan spuwen, dan benadrukt dat gewoon een ziekelijkheid en wanhoop en het feit dat we aan het winnen zijn.”

Een woordvoerder van de politie van Chicago deelde op Twitter mee dat agenten de geheime dienst hadden geholpen met een “rechtshandhavingsaangelegenheid”. De geheime dienst geeft geen commentaar.