Eric (24) krijgt van schatrijke ouders cadeau van 3,5 miljard euro KVE

29 oktober 2019

17u41

Bron: Bloomberg, CNN, Washington Post 4 Hij is 24 jaar oud en duikt geregeld het nachtleven in met Rihanna en Bella Hadid. En nu is de pas afgestudeerde Eric Tse (24) van de ene dag op de andere miljardair geworden na een schenking door zijn schatrijke ouders ter waarde van omgerekend 3,5 miljard euro.

Vorige dinsdag werd de jongeman miljardair nadat hij het ultieme cadeau had gekregen. Zijn Chinese ouders - Tse Ping en Cheng Cheung Ling - zijn de oprichters van Sino Biopharmaceutical, een holding die gevestigd is in Hongkong. Zij schoven ongeveer een vijfde van het aandelenkapitaal van hun bedrijf door naar hun zoon. De waarde van de schenking komt volgens het financiële persbureau Bloomberg overeen met omgerekend 3,5 miljard euro.

Daarnaast wordt de kersverse miljardair benoemd tot Executive Director van het bedrijf waardoor hij mag rekenen op een jaarlijks salaris van 450.000 euro plus bonussen. En zo is Eric op slag een van ‘s werelds rijkste mensen geworden. Toch koestert de jongeman, die werd geboren in Seattle en studeerde aan de universiteiten van Pennsylvania en Peking, de hoop dat hij relatief low profile door het leven kan blijven gaan, al is dat een beetje tegenstrijdig met het jetsetleven dat hij erop nahoudt.

Jetset

Zo wordt hij regelmatig gesignaleerd met sterren als Rihanna, Carla Bruni, prinses Charlene van Monaco, Bella Hadid en Lily Aldridge. Eric Tse heeft alvast te kennen gegeven dat hij niet in eigen naam wil staan pronken op ranglijsten met ‘s werelds rijkste mensen.

Eric heeft ook nog een zus Theresa. Zij heeft het al geschopt tot voorzitter van de raad van bestuur van Sino Biopharmaceutical. Aan de top van de onderneming blijven echter hun ouders de touwtjes stevig in handen houden.