Ergens in de Namibische woestijn staat ‘Africa’ van Toto op een ultieme repeat ADN

15 januari 2019

11u23

Bron: BBC, ABC News 0 24 op 24, 7 op 7, altijd weer op opnieuw. Ergens in de Namibische woestijn speelt het nummer ‘Africa’ van Toto “tot het einde der tijden”. En dat dankzij een artiest die een speciale installatie op zonne-energie heeft neergepoot op de zandvlakte, waardoor het beroemde liedje op een ultieme repeat staat.

Max Siedentopf doopte zijn installatie toepasselijk ‘Toto Forever’. Het werk bestaat uit zeven witte blokken op het zand. Zes blokken met speakers erop, verbonden met een zevende waar een mp3-speler op pronkt. Daarop maar één liedje: ‘Africa’ van Toto, in een oneindige loop, echoënd over een fabelachtig woestijnlandschap op het continent dat in het nummer zo wordt geromantiseerd.

“Ik wou het nummer een optimaal eerbetoon geven en ook fysiek ‘Africa’ in Afrika tentoonstellen”, legt de 27-jarige Namibische artiest uit. “De Namibische woestijn, de oudste woestijn ter wereld, leek me er de perfecte plaats voor. De installatie werkt op zonnebatterijen - zodat Toto kan blijven gaan “tot het einde der tijden”. Sommige mensen in Namibië vinden het geweldig, anderen zeggen dat het mogelijk de stomste geluidsinstallatie ooit is. Ik vind het hoe dan ook een geweldig compliment.”

Hoewel de artiest de eeuwigheid als doel heeft, zal installatie ‘Toto Forever’ vroeg of laat ongetwijfeld de duimen moeten leggen voor de natuur die haar omringt. “De meeste delen van de installatie zijn zo duurzaam als mogelijk. Maar de harde omgeving van de woestijn zal de installatie uiteindelijk tot zich nemen”, aldus Siedentopf.

Fans die de installatie van dichtbij willen zien, zullen hun beste beentje moeten voorzetten. Ook al staat er een kaart op de website van de installatie, de concrete – afgelegen - locatie wordt niet meegedeeld. Begin maar te zoeken in de woestijn. Maar wie zijn best doet, zal in de verte plots de onmiskenbare tonen van de klassieker uit 1982 horen galmen. “Het moet een beetje een echte schat zijn”, vindt Siedentopf. “Eentje die enkel kan gevonden worden door de meest toegewijde fans van Toto.”

Hurry boy, she’s waiting there for you...