Erg ontroerend! Hond en koala delen drinkbak en zijn beste vrienden

11 januari 2020

11u19

Bron: 7 News, News.com.au 176 Beelden van de verwoestingen die de bosbranden in Australië aanrichten en de talrijke slachtoffers die ze maken, grijpen naar de keel. Maar dit beeld beroert het hart. Een hond en een koala delen een drinkbak en zijn beste vrienden. “Ik denk dat mensen heel wat kunnen leren van deze dieren”

Het filmpje is afkomstig uit Adelaide Hills in de Australische deelstaat South Australia. Daar hebben een hond en een koala vriendschap gesloten.

Hond Rusty van baasjes Riley en Olivia Stone krijgt aan de drinkbak namelijk geregeld het gezelschap van een koala. Op warme dagen zakt ‘Quasi’ de koala af naar de achtertuin van de familie Stone om zijn dorst te lessen. Nadien slaapt hij vaak in een boom in de tuin.



En Rusty vindt het helemaal niet erg om zijn drinkbak te delen, zelfs integendeel. Op de beelden die familielid Danielle Stone maakte, is te zien hoe beide dieren samen drinken en elkaar besnuffelen. Een prachtig moment!



“Ik denk dat mensen heel wat kunnen leren van deze dieren”, aldus Danielle.



Koala’s en andere dieren krijgen het momenteel hard te verduren in Australië. Volgens schattingen zijn al een miljard dieren omgekomen tijdens de bosbranden.

