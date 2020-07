Erg druk weekend verwacht op Europese wegen MDG

20 juli 2020

13u29

Bron: Belga 0 Het komende weekend dreigt het erg druk te worden op de wegen van en naar vakantiebestemmingen in Europa. Mobiliteitsorganisatie Touring heeft het over een zogenaamd "wisselweekend", met zowel veel vakantiegangers die vertrekken als veel die terugkeren.

De eerste drukte zal volgens Touring al op donderdag beginnen in Duitsland en Zwitserland (code geel) en vrijdag loopt het verkeer in die landen meteen erg moeilijk met lange files (code rood). Elders in Europa wordt het een drukke vertrekdag met kleinere files (oranje).

Zaterdag is in heel Europa een te mijden reisdag voor het vertrek Touring

"'s Ochtends zullen de eerste files opduiken. De drukste uren liggen tussen 10 en 15 uur." Wie op die dag terugkeert, kan een iets vlottere rit verwachten: dan geldt weer code oranje, behalve voor Duitsland en Zwitserland, waar wel lange files kunnen ontstaan (rood). Wie op vakantie vertrekt of van vakantie terugkomt op zondag, kijkt aan tegen erg druk verkeer, maar zonder filevorming (geel).

E40 van Brussel naar Oostende en E411 van Brussel naar Luxemburg files

Ook in België wordt het druk op de wegen. Volgens Touring zullen er vrijdagnamiddag en -avond al files zijn voor vertrekkers, net als zaterdagvoormiddag. "Vooral op de E40 van Brussel naar Oostende en de E411 van Brussel naar Luxemburg kunnen files voorkomen", klinkt het. "Voor de terugkeer moet men rekening houden met filevorming richting binnenland op zondagavond."

