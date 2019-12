Erdogan zinspeelt op inzet troepen in Libië kv

09 december 2019

23u47

Bron: ANP 5 Turkije heeft het recht troepen naar Libië te sturen als de regering in Tripoli dat vraagt. Dat zegt de Turkse president Erdogan, die in een interview met omroep TRT stelt dat het internationale embargo tegen Libië onder die omstandigheden niet van toepassing zou zijn.

Turkije geldt als een belangrijke bondgenoot van de regering in Tripoli, die door de VN wordt gezien als officiële regering van het land. Het sturen van militairen op verzoek van de Libische nationale regering kan volgens Erdogan "nooit worden opgevat" als een schending van het embargo. "Turkije zou besluiten wat voor actie het onderneemt als het zo'n uitnodiging zou krijgen."

In Libië heerst chaos sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011. De regering van premier Fayez al-Sarraj wordt in hoofdstad Tripoli belegerd door troepen van krijgsheer Khalifa Haftar. Die heeft ook buitenlandse bondgenoten.