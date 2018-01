Erdogan wil Turkse troepen in Syrië nu ook laten oprukken naar het zuiden

27 januari 2018

20u58

Bron: Belga

In hun offensief tegen de Koerdische strijders gaan de Turkse troepen in het noordwesten van Syrië mogelijk verder zuidwaarts oprukken in de richting van Idlib. Dat heeft president Recep Tayyip Erdogan gezegd. Dat Ankara zijn offensief tegen de Koerdische milities wil volbrengen, bleek al uit de Turkse eis aan de Amerikaanse troepen om Manbij, meer naar het oosten, te verlaten.