Erdogan wil persoonlijk gesprek met Merkel

07u04

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil een persoonlijk gesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel om de getroebleerde relatie tussen hun landen te herstellen. Dat zegt de Turkse minister van Buitenlandse Azken Mevlut Cavusoglu.

Cavusoglu had gisteren een ontmoeting met Duitse journalisten in de stad Antalya. Hij zei er dat Erdogan Merkel wil uitnodigen in Turkije zodra haar coalitieonderhandelingen achter de rug zijn. Indien mogelijk wil hij zelf naar Duitsland.

De Duits-Turkse relaties raakten verstoord na de couppoging in 2016 tegen Erdogan. De president beschuldigde Duitsland ervan dat het aanhangers van Fethullah Gulen, de verbannen prediker die in het verleden een bondgenoot was van Erdogan, een hand boven het hoofd hield. Erdogan beschuldigt Gulen ervan dat hij de coup beraamd heeft.

Turkije arresteerde nadien enkele Duitse burgers en beschuldigde hen van terrorisme. En Duitse politici werden met nazi's vergeleken toen Turkse ministers vorig jaar het verbod kregen om verkiezingsmeetings te organiseren in Duitsland.

Maar recentelijk deed Turkije inspanningen om de relaties te normaliseren. De Duitse buitenlandminister Sigmar Gabriel nodigde Cavusoglu afgelopen weekend uit naar zijn thuisstad. Erdogan telefoneerde Merkel en de Duitse president Frank-Walter Steinmeier recentelijk ook meermaals, zei Cavusoglu.