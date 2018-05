Erdogan wil op tv niet debatteren met kandidaten van oppositie Redactie

07 mei 2018

20u00

Bron: dpa/afp 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in juni niet in debat gaan met de kandidaten van de voornaamste oppositiepartijen. Dat heeft hij laten verstaan toen een journalist hem vroeg of hij bereid was met zijn uitdagers de discussie aan te gaan.

"Vooral in debatten op tv heb ik geen zin", zo liet Erdogan optekenen. De president verklaarde dat dergelijke debatten telkens uitdraaien op een gebeurtenis waarbij zijn tegenstrevers proberen om "punten te scoren" ten koste van hem.

De vraag om in debat te gaan was gelanceerd door Muharrem Ince (CHP), de presidentskandidaat van de grootste oppositiepartij. "Laten we op tv discussiëren en over onze dromen voor Turkije vertellen", zo luidde zijn oproep. Ince gaf ook mee dat hij voor de verkiezingen van 24 juni alle andere presidentskandidaten wil ontmoeten. Ook met de pro-Koerdische politicus Selahattin Demirtas, die momenteel in de gevangenis zit, wil hij een gesprek aangaan.

Erdogan verklaarde dat hij wel bereid is om Ince op het hoofdkwartier van zijn partij (AKP) te ontvangen.