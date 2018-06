Erdogan wil noodtoestand beëindigen na de verkiezingen bvb

18 juni 2018

17u24

Bron: Belga 0 Na de verkiezingen in Turkije wil president Recep Tayyip Erdogan de noodtoestand in het land, die nu al bijna twee jaar geldt, niet verlengen. Dat heeft hij vandaag zelf gezegd tijdens een campagnebijeenkomst in de stad Samsun, aan het Zwarte Meer.

"Als God het wil zullen we de voor de strijd tegen de terreur noodzakelijke noodtoestand opheffen in de nieuwe periode, zodra de lopende termijn afgelopen is", aldus Erdogan. De noodtoestand loopt zeker nog tot 19 juli. De Turkse presidents- en parlementsverkiezingen staan voor komende zondag gepland.

De oppositie vraagt al veel langer een einde van de noodtoestand, omdat onder die noodtoestand verschillende rechten ingeperkt zijn.

Erdogan waarschuwde er echter voor dat de noodtoestand bij terreurrisico opnieuw ingevoerd kan worden. De noodtoestand werd ingevoerd na de mislukte staatsgreep van juli 2016. Op 19 april liet Erdogan de noodtoestand een voorlopig laatste keer verlengen.

Eerder tijdens de campagne had Erdogan al aangekondigd, dat hij een einde zou maken aan de noodtoestand als hij de presidentsverkiezingen zou winnen.