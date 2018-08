Erdogan wil militaire operaties in Syrië en Irak uitbreiden: kan leiden tot confrontaties met VS HR

18 augustus 2018

14u34

Bron: ANP 2 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil de grensoverschrijdende operaties van het Turkse leger in Irak en Syrië uitbreiden. Deze aankondiging kan de crisis met de VS verergeren.

Hij zal ,,de bron van de bedreiging" voor zijn land droogleggen. Dat zei Erdogan zaterdag tijdens de partijconferentie van zijn islamitische conservatieve AK-partij in Ankara.

Deze aankondiging kan de crisis met de VS verergeren. In Noord-Syrië staan door Amerika gesteunde strijders en Turkse troepen tegenover elkaar. Washington steunt daar Koerdische groepen, die grote successen boekten tegen Islamitische Staat. Zij controleren een gebied van honderden kilometers langs de grens.

Turkije ziet de eenheden onder leiding van de YPG-groep aan zijn grens echter als een Syrische tak van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Twee keer is het al het noordwesten van Syrië binnengevallen met pro-Turkse rebellen en veroverde het Koerdisch grondgebied, zoals bijvoorbeeld in de regio Afrin.

Ankara is ook in conflict met de Koerden in Irak. Turkse militairen zijn actief in Noord-Irak, waar de PKK zich terugtrekt. In september vorig jaar stemden de Noord-Iraakse Koerden met overweldigende meerderheid in een referendum voor onafhankelijkheid van de rest van het land. Net als de Iraakse regering in Bagdad verwerpt Turkije een onafhankelijke Koerdische staat.