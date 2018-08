Erdogan wil de Turkse economie stimuleren met ambitieuze plannen. Maar wie gaat dat betalen? Hans Nauta

15 augustus 2018

09u26

Bron: Trouw 0 De Turkse economie laat al jaren groei zien, en president Erdogan wil die verder stimuleren met ambitieuze plannen. Maar voor investeerders is vertrouwen belangrijker.

Die ene maatregel waarop de financiële wereld wacht, een renteverhoging om de economie en de inflatie te beteugelen, ziet de Turkse president Erdogan niet zitten. Maar verder zit hij boordevol plannen. Terwijl de lira begin deze maand al begon weg te zakken tegen de dollar, presenteerde Erdogan in het presidentieel paleis zijn grote actieplan. In de eerste honderd dagen van zijn nieuwe kabinet worden 400 projecten in gang gezet. Budget: 46 miljard lira.

