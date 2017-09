Erdogan wil Amerikaanse dominee ruilen tegen Gülen 16u00

Bron: ANP 0 AP Turks president Recep Tayyip Erdogan. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Verenigde Staten indirect voorgesteld de Amerikaanse predikant Andrew Brunson te ruilen tegen Fethullah Gülen. Deze islamitische geleerde woont al jaren in de VS. Ankara houdt hem verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep in juli 2016.

In de nasleep van de coup werden in Turkije duizenden mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid. Onder hen Brunson, de voorganger van een kleine christelijk kerkgemeenschap in Izmir aan de Turkse westkust. Hij zit sinds oktober vorig jaar vast omdat hij tot het netwerk van Gülen zou behoren. De VS meent dat de dominee ten onrechte is gearresteerd en heeft zijn vrijlating geëist.

AP Fethullah Gülen, de islamitische geleerde die al jaren in de VS woont. Ankara houdt hem verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van juli 2016.

In een toespraak voor politiefunctionarissen verbond Erdogan vandaag het lot van beiden. "Geef ons deze geestelijke terug, zeggen ze. Jullie hebben ook een geestelijke. Geef die dan aan ons. Dan kan gemakkelijk en snel, hij woont in Pennsylvania en hoeft niet terecht te staan. De geestelijk die bij ons zit wel, daarna leveren we hem uit".