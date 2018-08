Erdogan wil af van Amerikaanse iPhone, en wel met dit Turkse toestel TTR

Bron: Belga, Bloomberg 0 Het diplomatieke geschil tussen de VS en Turkije escaleert verder. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei vandaag tijdens een toespraak dat hij de Amerikaanse elektronische toestellen wil "boycotten", waaronder de iPhone van Apple. Erdogan ziet een smartphone van het Turkse Vestel Venus als vervanger voor het Amerikaanse toestel.

“Wij hebben Vestel Venus”, zei Erdogan vandaag, verwijzend naar het Turkse bedrijf Vestel Elektronik en de smartphone die het produceert. “We zullen zelf betere producten maken van wat we in het buitenland kopen, en ze in het buitenland verkopen.” Na de uitspraak ging het aandeel van Vestel Venus omhoog met 7 procent.



Nochtans wordt Erdogan zelf regelmatig gezien met een iPhone of iPad in de hand. Tijdens de couppoging van 2016 riep Erdogan zijn aanhangers op om op straat te komen via een boodschap die hij verspreidde met FaceTime, een videotelefonietoepassing ontwikkeld door Apple.

De VS en Turkije liggen overhoop. De crisis is onder meer het gevolg van een dispuut tussen de VS en Turkije over dominee Andrew Brunson, die in 2016 in Turkije werd gearresteerd op beschuldiging van terrorisme en spionage. Naast sancties van beide kanten tegen de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, kondigde president Donald Trump ook aan dat de importheffingen op aluminium en staal verdubbeld zouden worden tot respectievelijk 20 en 50 procent. Erdogan spreekt van een politiek complot tegen zijn land.