Erdogan wijt nederlaag in Istanbul aan “georganiseerde misdaad”

08 april 2019

12u07

Bron: AD.nl 8 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan blijft zich verzetten tegen de nederlaag die zijn AK partij leed bij de burgemeestersverkiezingen in Istanbul. Hij wijt die flinterdunne nederlaag aan wat hij ‘georganiseerde misdaad’ noemt.

“We hebben vastgesteld dat er sprake was van georganiseerde misdaad”, zo zei hij vanochtend voor zijn vertrek naar Moskou, waar hij op bezoek gaat bij zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Erdogan wees erop dat zijn partij had vastgesteld dat er onder meer sprake was geweest van ‘spookkiezers’, Turken die waren geregistreerd in appartementen waar niemand woonde. Hij had het ook over videobeelden die zouden bewijzen dat er is gesjoemeld, zonder aan te geven wat er precies aan de hand zou zijn geweest.

Nieuwe verkiezingen?

Hij benadrukte dat niemand de overwinning kan claimen met een verschil van 13.000 tot 14.000 stemmen en impliceerde dat hij wil dat de verkiezingen in Istanbul opnieuw worden gehouden.



Ekrem Imamoglu, de burgemeesterskandidaat in Istanbul van de centrum-linkse Republikeinse Volkspartij (CHP), die na een week van hertellingen nog steeds een voorsprong heeft van zo’n 16.000 stemmen, bekritiseerde Erdogan meteen na zijn uitlatingen. “Hoe komt het dat het verkiezingssysteem dat je een dag geleden nog aanprees als het veiligste ter wereld, resulteerde in de meest omstreden verkiezing van Turkije?”

‘Heilige natie’

Ook oppositieleider Meral Akşener, die een lijstverbinding was aangegaan met de CHP, haalde fel uit naar Erdogan. “Deze heilige natie zal hem dit gebrek aan respect voor de nationale wil niet vergeven”. In de regeringsgezinde media, zoals de krant Star, wordt gesproken over een ‘coup’ in de verkiezingen en daar zouden ‘restanten van de Gülenbeweging’ achter zitten.



De ultranationalistische leider van de partij van de Grijze Wolven, Devlet Bahceli, eiste al dat er een onderzoek zou moeten worden ingesteld naar de ‘ware motieven van de waarnemers in de stembureaus om te achterhalen of ze voor de PKK of de Gülenisten werkten’.

Kiesraad

Het laatste woord is aan de Kiesraad. Die heeft keer op keer bewezen niet bepaald onpartijdig te zijn. Ook niet bij deze verkiezingen: 86% van verzoeken van regeringspartij AKP voor een hertelling werden ingewilligd, maar 12% van de verzoeken van de oppositiepartij CHP, en geen enkele van de pro-Koerdische HDP.



Volgens HDP-parlementslid Garo Paylan is er duidelijk sprake van ‘meten met twee maten’. En dat de gedragscode die Erdogan voor Istanbul eist niet geldt wanneer zijn partij met een klein verschil wint in andere gemeenten. Zo won de AKP in de stad Mus de burgemeestersverkiezingen met een voorsprong van 538 stemmen meer dan de HDP-kandidaat. In het kiesdistrict Malazgirt in Mus kreeg de AKP-kandidaat slechts drie stemmen meer dan de HDP-kandidaat. Verzoeken om hertellingen werden afgewezen door de Kiesraad.