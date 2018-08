Erdogan wijst Turkse bedrijven op verantwoordelijkheden tijdens crisis: "Niet enkel regering moet natie levend houden" IVI

Bron: Belga 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft aan de bedrijven in zijn land gevraagd om zich niet te laten beïnvloeden door de moeilijke economische situatie, nu de lira naar een dieptepunt is gedaald vanwege het diplomatieke conflict met de Verenigde Staten. "Het is niet enkel de plicht van de regering om de natie levend te houden, maar ook die van de industriëlen en de handelaars", heeft de president deze avond gezegd in een toespraak.

Erdogan waarschuwt de bedrijven ook om geen faillissement aan te vragen: "Als je dat doet, bega je een fout!" De president roept de Turkse industriëlen bovendien op om geen vreemde valuta aan te kopen, aangezien dat de Turkse banken nog meer onder druk zet.

Zwakste munt

Eerder had Erdogan de burgers ook al gevraagd om hun dollars en euro's om te wisselen in lira's, maar die oproep lijkt weinig succes te hebben. Volgens persagentschap Bloomberg, dat verschillende handelaars in Instanboel interviewde, zijn er tekenen dat Erdogans geloofwaardigheid en populariteit te lijden hebben door de slechte staat van de Turkse economie. Mensen die in het verleden zijn advies hebben gevolgd om de economie te redden, verloren daar zelf geld aan, aldus Bloomberg.

Zo begon de president al eind 2016 de burgers op te roepen om buitenlands geld te wisselen, maar liet hij het zelf na om politieke stappen te zetten om de munt te redden. Sindsdien is de lira de zwakste munteenheid ter wereld, en is ze al de helft van haar waarde verloren tegenover de euro en de dollar. Vrijdag alleen al is de waarde met 14 procent gedaald. Nochtans gaat Erdogan er prat op dat hij Turkije in de afgelopen vijftien jaar welvarender heeft gemaakt. Het gebrek aan actie is dan ook een verrassing voor de Turken, die zich verraden voelen.

Dominee

De huidige crisis is onder meer het gevolg van een conflict tussen de VS en Turkije over dominee Andrew Brunson, die in 2016 werd gearresteerd op beschuldiging van terrorisme en spionage. Naast sancties van beide kanten tegen de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, heeft president Donald Trump ook aangekondigd dat de importheffingen op aluminium en staal verdubbeld zouden worden tot respectievelijk 20 en 50 procent. Erdogan spreekt van een politiek complot tegen zijn land.