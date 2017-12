Erdogan wijst oplossing met "terrorist" Assad af TT

15u06

Bron: Belga 3 EPA De Syrische president Bashar al-Assad. Een naoorlogse oplossing voor Syrië is enkel mogelijk wanneer president Bashar al-Assad van het voorplan verdwijnt. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan benadrukt tijdens een bezoek aan Tunesië. Erdogan liet tijdens zijn verklaring ook verstaan dat Assad een "terrorist" is.

"Het is absoluut onmogelijk om vooruitgang te boeken met Assad in Syrië", zo deelde Erdogan mee tijdens de persconferentie die hij samen met de Tunesische leider Caïd Essebsi hield. "Je kan geen toekomst plannen met een president die bijna een miljoen burgers gedood heeft", verklaarde hij ook volgens het Turkse persbureau Anadolu. De burgeroorlog in Syrië heeft naar schatting aan 340.000 mensen het leven gekost.

"Ik zeg het erg duidelijk: Bashar al-Assad is een terrorist die zijn toevlucht zoekt tot staatsterrorisme", aldus nog Erdogan.

EPA De Turkse president Recep Tayyip Erdogan tijdens zijn bezoek aan Tunesië.

Turkije staat al langer bekend als een tegenstander van Assad. Erdogan heeft bij het conflict in zijn buurland, in 2011, dan ook altijd een deel van rebellen gesteund.

De nieuwe uitlatingen kunnen wel voor moeilijkheden zorgen bij het vredesproces dat Turkije samen met Iran en Rusland probeert op te zetten. Die twee laatste landen staan namelijk bekend als aanhangers van president Assad. De volgende gesprekken tussen Ankara, Teheran en Moskou zullen op 29 en 30 januari plaatsvinden in de Russische badplaats Sotsji.