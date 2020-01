Erdogan waarschuwt Merkel over Libische chaos: “Opletten voor IS en al-Qaida” HR

24 januari 2020

12u17

Bron: Belga 0 Buitenland “De chaos in Libië dreigt een effect te hebben op het hele Middellandse Zeegebied als de rust niet zo snel mogelijk weerkeert”. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gezegd bij een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Istanboel. “We moeten een oplossing versnellen als we niet willen dat terroristische groeperingen zoals Islamitische Staat (IS) en al-Qaida er opduiken”, aldus Erdogan.

“Een einde maken aan deze crisis is ons hoofddoel”, zei de Turkse president nog bij de opening van een nieuwe campus van de Turks-Duitse universiteit in aanwezigheid van Merkel. De situatie in Libië stond centraal op de internationale conferentie in Berlijn vorige week. Libië gaat gebukt onder een zwaar conflict tussen de door de VN gesteunde regering van nationale eenheid en de troepen van de Libische generaal Khalifa Haftar, na de val van dictator Moammar al-Qadhafi in 2011. Ankara steunt de Libische regering op militair vlak terwijl Haftar wordt gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte.

Syrië

Merkel en Erdogan zitten later op de dag samen achter gesloten deuren voor gesprekken over onder andere de situatie in het noordwesten van Syrië, waar tienduizenden mensen op de vlucht zijn geslagen na een offensief tegen de rebellen in Idlib. Zowel Turkije als de Europese Unie vrezen een nieuwe toestroom van vluchtelingen.