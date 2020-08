Erdogan waarschuwt Griekenland na militaire oefeningen: “Zet geen stappen die het land kunnen ruïneren” HR/SVM

26 augustus 2020

13u04

Bron: ANP 10 Buitenland Turkije zal geen concessies doen als het gaat om de oostelijke Middellandse Zee. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gezegd. Hij waarschuwde Griekenland geen stappen te zetten die het land “kunnen ruïneren”.

De twee NAVO-landen hebben een hoogoplopende ruzie omdat ze beide zoeken naar olie en gas in betwiste wateren rond Kreta en Cyprus. “Wij kijken niet naar andermans territorium, maar doen geen concessies als het gaat om ons bezit”, aldus Erdogan. “In de Middellandse Zee, de Egeïsche Zee en de Zwarte Zee zal Turkije krijgen waar het recht op heeft.”

De uitspraak kwam er kort nadat Griekenland militaire oefeningen aan het uitvoeren was ten zuiden van Kreta, samen met Frankrijk, Italië en Cyprus.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas was gisteren in Griekenland en Turkije om tussen de landen te bemiddelen, maar dat heeft de spanning niet meteen weggenomen. Volgens Maas zijn de landen wel bereid om met elkaar in overleg te gaan.