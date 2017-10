Erdogan: "VS is een ongeciviliseerd land" 06u59

Bron: Der Spiegel, Reuters 0 REUTERS Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn de Verenigde Staten "een ongeciviliseerd land". Dat zei hij gisteren in een toespraak in Istanboel. "De Verenigde Staten worden de wieg van de democratie genoemd. Zo'n land kan geen democratie zijn", aldus de Turkse president.

Erdogan is verbolgen over het proces dat loopt tegen 19 van zijn lijfwachten. Die worden ervan beschuldigd in mei bij het bezoek van de president aan Washington betogers te hebben aangevallen. Zeker elf mensen raakten gewond bij de op video vastgelegde knokpartij.

"Een klacht indienen tegen mijn lijfwachten terwijl ik daar was op uitnodiging... sorry, maar ik kan dan niet zeggen dat dat een geciviliseerd land is", zei Erdogan.

Het hele voorval heeft nog maar eens bijgedragen aan de toenemend problematische verhouding tussen de twee landen, die allebei hun visumvereisten al hebben opgeschroefd.

In zijn toespraak liet Erdogan eveneens weten niet te spreken zijn over de uitblijvende reactie van de VS op de vraag Fethullah Gülen uit te leveren, de man die volgens de Turkse regering achter de mislukte coup van afgelopen zomer zat.