Erdogan vreest voor nieuwe vluchtelingenstroom naar Turkije als offensief in Idlib doorgaat: "Het kan daar uitdraaien op een slachtpartij "

05 september 2018

11u48

Bron: The Guardian 0 Na de Amerikaanse president Donald Trump heeft nu ook zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdoğan gewaarschuwd voor een bloedbad in Idlib, het laatste rebellenbolwerk in Syrië. Het Syrische leger is zich aan het voorbereiden om de regio aan te vallen. “Het kan uitdraaien op een slachtpartij als daar een regen aan bommen valt”, zei Erdogan gisteren.

De Syrische troepen hebben zich ondertussen al verzameld in de buurt van de provincie Idlib. De voorbije weken heeft het regime van Bashar al-Assad zich voorbereid op de aanval. Het offensief baart zowel internationale leiders als mensenrechtenorganisaties veel zorgen, omdat gevreesd wordt dat het zal uitdraaien op een humanitaire catastrofe.

Gesprekken

Erdogan heeft al verschillende keren gesprekken gevoerd met zijn Russische en Syrische collega's om het offensief te vermijden. De Turkse president vreest vooral dat de gevechten een nieuwe vluchtelingenstroom naar Turkije zal op gang brengen. "Er wonen 3,5 miljoen mensen in Idlib. In geval van een ramp zullen zij weer naar Turkije vluchten", zei Erdogan. Zijn land heeft sinds het begin van de oorlog - zeven jaar geleden - al meer dan 3 miljoen Syriërs opgevangen.

Erdogan zal vrijdag opnieuw samenzitten met de presidenten van Iran en Rusland. “Hopelijk slagen we er in om de extreme acties van het regime af te wenden”, zei de Turkse president daarover. Ook de VN-veiligheidsraad zal overmorgen samenkomen om de situatie in Idlib te bespreken.

"Dumpgebied"

Bij het bevrijden van andere rebellengebieden in het land hebben heel wat strijders van de oppositie een deal kunnen maken met de Syrische regering: als ze het gebied verlieten, konden ze met hun families naar Idlib vertrekken. Dat heeft van de provincie zowat een “dumpgebied” van rebellen en vluchtelingen gemaakt. Het aantal inwoners van Idlib is sinds het begin van de oorlog in 2011 verdubbeld naar zeker drie miljoen. Een groot deel verblijft in tentenkampen nabij de Turkse grens.

Damascus zegt dat het met de aanval dat laatste bolwerk “van terroristen” wil uitroeien in de regio. De troepen van Assad krijgen steun van Rusland en Iran.