Erdogan vindt uitspraken Macron over NAVO "onaanvaardbaar" KVE

13 november 2019

21u38

Bron: Belga 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt de uitspraken van zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron over de NAVO "onaanvaardbaar". Dat heeft hij gezegd op bezoek bij de Amerikaanse president Donald Trump in Washington.

Macron verklaarde vorige week in een interview met het magazine The Economist dat de NAVO "hersendood" is. Onder meer het gebrek aan coördinatie leidt tot problemen binnen het bondgenootschap, luidde het. De Franse president betreurde ook de houding van Turkije in Syrië.



Volgens Trump was Erdogan "zeer ontgoocheld" na de uitspraken van Macron. "Onaanvaardbaar", voegde de Turkse president, die naast Trump zat in de Oval Office en van wie de uitspraken vertaald werden door een tolk, eraan toe.



Macron stelde zich openlijk vragen bij artikel 5 van het NAVO-verdrag, dat stelt dat de lidstaten militaire solidariteit moeten tonen wanneer een ander NAVO-land wordt aangevallen. "Wat betekent artikel 5 morgen? Als het regime van Bashar al-Assad beslist om een tegenaanval op Turkije te ondernemen, gaan we ons dan engageren?", aldus de Franse president in The Economist.