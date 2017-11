Erdogan vindt dat Rusland en VS troepen moeten terugtrekken uit Syrië

De Turkse president Tayyip Erdogan vindt dat degenen die niet in een militaire oplossing in Syrië geloven, hun troepen daar moeten terugtrekken. Dit zei hij nadat Rusland en de Verenigde Staten hebben verklaard dat er geen militaire oplossing mogelijk is in Syrië.