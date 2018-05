Erdogan vergelijkt lot van Palestijnen met dat van joden in nazi-Duitsland KVE

18 mei 2018

20u44

Bron: Belga 11 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Israël verweten gebruik te maken van nazi-praktijken bij de acties tegen de Palestijnen in de Gazastrook. Hij deed die zware uitspraken bij de start van de top van de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIS) in Istanboel.

"Er is helemaal geen verschil tussen de vervolging die 75 jaar geleden de joden in Europa teisterde en de brutaliteit waarmee onze broeders in Gaza geconfronteerd worden", klonk het. "De kinderen van de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gefolterd werden in concentratiekampen nemen vandaag jammer genoeg hun toevlucht tot methodes die op geen enkele manier minderwaardig zijn aan die van de nazi's."

"Volkerenmoord"

Eerder had de Turkse premier Binali Yildirim Israël al beschuldigd van volkerenmoord op de Palestijnen. "Dit geweld dat Israël beoefent, wordt genocide en etnische zuivering genoemd", klonk het tijdens een demonstratie. Die was volgens de Turkse regering bedoeld als "steunbetuiging aan de Palestijnen voor het Israëlische bloedbad in Gaza".

De staatszender TRT sprak van honderdduizenden deelnemers, een onafhankelijke bevestiging is er niet. In heel Istanboel was de bevolking opgeroepen om deel te nemen. In Turkije domineert momenteel de verkiezingsstrijd. Op 24 juni worden voor het eerst tegelijkertijd een nieuwe president en een nieuw parlement gekozen.