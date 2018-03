Erdogan: "Van zodra Afrin verlost is van Koerdische terroristen zullen we ook andere steden opkuisen" SVM

10 maart 2018

16u40

Na een wekenlang offensief hebben Turkse militairen de buitenwijken van de stad Afrin in het noorden van Syrië bereikt. "Als Afrin van de (Koerdische; nvdr) terroristen verlost is, zullen wij ook andere steden opkuisen. Denk maar aan Minbej, Kobani, Tal Abyad, Ras al-Aïn en Qamichli", waarschuwde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tijdens een televisietoespraak.

De Turkse militairen werken bij de operatie samen met Syrische rebellen, tegen president Bashar al-Assad. Bij het offensief voeren de Turken ook luchtacties uit.

Ankara lanceerde op 20 januari een militair offensief in Afrin om er de Volksbeschermingseenheden (YPG) te verjagen. Dat is een Koerdische militie die een bondgenoot van de VS is in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat. Maar voor Ankara gaat het om een "terreurorganisatie".

"Komaan, NAVO. Steun ons"

Kobani heeft een symbolische betekenis, want die stad was het toneel van intense gevechten tussen IS en de YPG. Die laatsten slaagden er in 2015 in de stad op de jihadisten te heroveren.

Erdogan riep ook de NAVO op om zijn offensief te steunen. "Is Turkije geen lid van de NAVO?", vroeg hij. "Wij zijn ingegaan op oproepen om tussen te komen in Afghanistan, in Somalië, op de Balkan. Nu lanceer ik ook een oproep. Komaan, kom naar Syrië. Waarom komen jullie niet?"

Journalisten van Sky News zagen met eigen ogen tientallen gewonden en doden in Afrin. Volgens de Britse zender zijn de meeste slachtoffers strijders van de YPG, maar ze waren ook getuige van een uitvaart voor vijf kinderen. De Koerden in de stad noemen het offensief ronduit een etnische zuivering door de Turken.