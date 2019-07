Erdogan: “Turkije zal alternatieven voor F-35's zoeken als VS ze niet willen verkopen” KVE

26 juli 2019

17u16

Bron: Belga 2 Turkije zal andere leveranciers zoeken als de Verenigde Staten hun F-35-gevechtsvliegtuigen niet aan Ankara willen verkopen, zo heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vandaag gezegd. "Wil u ons de F-35's niet geven? Sorry, maar dan zullen we onze eigen zaken beredderen en elders aankloppen", zei Erdogan in Ankara aan leden van zijn AKP-partij.

Washington liet vorige week weten dat het Turkije uit het programma van de F-35 zou zetten als antwoord op de aanschaf door Turkije van het Russische luchtafweersysteem S-400. De VS zien in S-400 een bedreiging en zeggen dat het systeem de stealth-capaciteiten van de F-35 in gevaar kan brengen. Erdogan zei dat dreigementen of sancties Turkije niet zouden afschrikken. Hij voegde eraan toe dat het S-400-systeem in april 2020 operationeel zou zijn in Turkije.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, drong er gisteren bij Turkije op aan het Russische afweersysteem niet operationeel te maken. "Er zouden meer sancties kunnen volgen, maar wat we echt zouden willen, is dat S-400 niet operationeel wordt", zei Pompeo. Het Russische staatsbedrijf Rostec gaf eerder te kennen dat Rusland bereid zou zijn Su-35-straaljagers aan Turkije te leveren.

Erdogan verklaarde ook dat zijn regering de aankoop van geavanceerde Boeings van de VS zou heroverwegen. Turkije ondertekende een overeenkomst om honderd van deze vliegtuigen aan te schaffen, waarvan er één geleverd is.