Erdogan: “Trump wil staakt-het-vuren, maar dat zal nooit gebeuren” SVM

15 oktober 2019

22u36

Bron: ANP 0 “Trump wil dat er een staakt-het-vuren komt, maar dat zal nooit gebeuren.” De Turkse president Tayyip Erdogan balt de vuist nog meer nu hij in Noord-Syrië een offensief gestart is. Over de Amerikaanse sancties maakt hij zich naar eigen zeggen geen zorgen. “Ik heb de Amerikaanse president duidelijk gemaakt dat we niet onderhandelen met een terroristische organisatie.” Daarmee bedoelt hij dus de Syrische Koerden in het gebied.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo reizen morgen naar Ankara om Turkije onder druk te zetten, maar het lijkt er dus nu al op dat ze van een kale reis zullen terugkeren.

"We vragen om een staakt-het-vuren. We leggen de krachtigste sancties op die je je kan voorstellen”, vertelde Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis. Pence zal donderdag in Ankara een ontmoeting hebben met Erdogan.

Gisteren hadden de Verenigde Staten al sancties tegen Turkije aangekondigd en een onmiddellijke wapenstilstand geëist. Trump liet vandaag nog eens verstaan dat de sancties uitgebreid kunnen worden als de huidige maatregelen geen effect hebben.

Het Turkse leger blijft intussen verder strijden tegen de Koerdische militie YPG. Ankara beroept zich op zijn recht op zelfverdediging tegen “terroristen”.