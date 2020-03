Erdogan: “Staakt-het-vuren in Syrië geschonden, Turkije klaar om te reageren” HR

11 maart 2020

12u49

Bron: Belga 0 Buitenland De Turkse president Erdogan heeft woensdag tijdens een toespraak in Ankara gezegd dat het staakt-het-vuren in de Syrische provincie Idlib geschonden werd. Hij liet ook weten dat Turkije klaarstaat om te reageren.

De president meldde dat het onderhandelde staakt-het-vuren in Idlib werd geschonden. “Zelfs al zijn het kleine incidenten, het is een schending van het staakt-het-vuren. We zullen reageren op elke aanval op onze observatieposten met nog sterkere represailles”, zei Erdogan. Hiermee maakte hij duidelijk dat Turkije klaarstaat om te reageren op elke aanval op zijn troepen in Idlib.

De Syrische provincie is het nieuwe epicentrum geworden van het conflict, dat sinds 2011 meer dan 380.000 mensen het leven heeft gekost.

De Turkse president en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin werden het vorige week in Moskou eens over het staakt-het-vuren. Turkije steunt de rebellen in Syrië en heeft er ook eigen troepen. Rusland steunt het Syrische leger. De schendingen van de wapenstilstand werden zondag, drie dagen nadat deze begon, al eens gemeld door het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

