Erdogan roept Turken op al hun euro's en dollars in lira om te zetten lva

27 mei 2018

06u38

Bron: Belga 0 Turks president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn landgenoten opgeroepen om al hun euro's en dollars om te zetten in lira. Zo wil hij de Turkse munteenheid redden van een buitenlands "complot", zo zei hij zaterdag tijdens een campagnebijeenkomst in de oostelijke stad Erzurum.

De Turkse lira is al weken in vrije val. De Turkse regering ziet daarvoor geen economische verklaring, maar beweert dat zowel binnenlandse als buitenlandse financiële entiteiten samenspannen om de munt te doen kelderen.

Zaterdag riep Erdogan de Turken op om een steentje bij te dragen. "Mijn broeders die dollars en euro's onder hun hoofdkussen hebben liggen, ga en beleg uw geld in lira. We zullen dit complot dwarsbomen", aldus de president. De financiële sector in Turkije zal bovendien "een hoge prijs betalen" als het deelneemt aan de "manipulatie".

Turkije houdt op 24 juni vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen. De kelderende lira zou Erdogan, die met zijn AKP op zoek is naar een absolute meerderheid, zuur kunnen opbreken.