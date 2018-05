Erdogan roept Turken in Europa op massaal op hem te stemmen JM

20 mei 2018

18u39

Bron: Belga 15 Een maand voor de Turkse verkiezingen vraagt President Recep Tayyip Erdogan de Europese Turken om hun steun. Tijdens zijn toespraak in Sarajevo moedigde hij de Turken aan om hem een recordaantal stemmen te bezorgen. "H et gaat om een besluit voor de komende eeuw van ons land", liet Erdogan weten.

President Recep Tayyip Erdogan heeft ruim een maand voor de verkiezingen de Turken in het buitenland opgeroepen hem massaal te steunen. "Zijn jullie bereid de terreurorganisaties en hun lokale en buitenlandse handlangers een Osmaanse draai om de oren te geven?'', vroeg hij zijn juichende landgenoten in de Bosnische hoofdstad Sarajevo.

Recordaantal

"Zijn jullie bereid me te steunen met een recordaantal stemmen?'', vervolgde de Turkse leider, want bij de stembusgang op 24 juni ,"gaat het om een besluit voor de komende eeuw van ons land''.

Volgens de Unie van Turks-Europese Democraten (UETD) waren ruim 10.000 buitenlandse fans naar Sarajevo gekomen. Erdogan sommeerde hen ,"vanuit Duitsland, België, Oostenrijk en Nederland een krachtig antwoord te geven dat overal in Europa hoorbaar is'' en raadde hun aan meer politieke invloed te verwerven in het tweede vaderland.