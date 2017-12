Erdogan reist vrijdag af naar Frankrijk

18u12

Bron: ANP

EPA De Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan reist komende vrijdag af naar Frankrijk. Dat heeft hij bekendgemaakt in een op tv uitgezonden toespraak voor AKP-aanhangers in de stad Sinop, aan de Zwarte Zee. Erdogan zal in Parijs de Turks-Franse relaties bespreken.