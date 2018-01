Erdogan: "Turkije zal terroristen in Afrin uitroeien, nu al 268 strijders geneutraliseerd" ADN

24 januari 2018

14u31

Bron: Belga 4 Het Turks offensief tegen de Koerdische militie YPG in het Noord-Syrische Afrin wordt volgens president Recep Tayyip Erdogan voortgezet totdat alle "terroristen" zijn uitgeroeid. "Daarna maken we het daar weer leefbaar", zei Erdogan vandaag voor districtshoofden in het presidentieel paleis in Ankara.

De vorige zaterdag begonnen operatie Olijftak verloopt succesvol. De Turkse strijdkrachten en hun bondgenoten van het Vrije Syrische Leger (FSA) brengen Afrin "stap voor stap" onder hun controle.

268 strijders "geneutraliseerd"

Erdogan wees er op dat de militaire operatie in Afrin ook naar andere gebieden in Noord-Syrië die onder controle van de YPG staan, kan uitdijen. In de nu vier dagen durende operatie zijn 268 strijders "geneutraliseerd", zei Erdogan. Met "geneutraliseerd" bedoelen de Turkse strijdkrachten in de regel dat de tegenstander is gedood, maar het kan ook gewond of gevangen genomen betekenen. Erdogan voegde eraan toe dat het leger en de FSA in totaal "zeven of acht" martelaars hebben te betreuren.

"Barbaren"

De operatie was zaterdag met artilleriegeschut en luchtaanvallen op YPG-stellingen begonnen. Zondag volgde een grondoffensief. YPG is de Syrische vleugel van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK, die door Turkije, de EU en de VS als terreurorganisatie wordt bestempeld. Erdogan zei over de YPG in zijn gebruikelijk scheldproza: "Dat zijn barbaren, moordenaars, dieven, verkrachters. Dit zijn de nieuwe collaborateurs van de postmoderne kruistochten." Met de operatie beschermt Turkije niet alleen zijn grenzen, maar "redt het de eer van de van de gehele mensheid".

Grote demonstratie in Keulen

Uit protest tegen de Turkse invasie in Afrin roept de Koerdische koepelorganisatie Nav-Dem voor zaterdag op tot een grote demonstratie in Keulen. De organisatie heeft 15.000 deelnemers aangemeld, maar het kunnen er ook enkele duizenden meer zijn, zei een politiewoordvoerder vandaag. De ordediensten zullen massaal aanwezig zijn om een en ander in goede banen te leiden.

Nav-Dem (Demokratisches Gesellschaftzentrum der Kurden in Deutschland) leunt volgens de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst aan bij de PKK, wiens leider Abdullah Öcalan in Turkije een levenslange gevangenisstraf uitzit. In september 2017 had Nav-Dem in Keulen een Koerdisch festival georganiseerd met duizenden deelnemers. Er werd toen ook wederrechtelijk met Öcalan-vlaggen gezwaaid. Dit tot grote ergernis van Ankara, dat de Duitse ambassadeur op het matje riep.