Erdogan: "Amerikaans terreurleger in Syrië moet in de kiem gesmoord worden" ep

14u25

Bron: Belga 1 AFP Erdogan: "Amerika is bezig met het vormen van een terreurleger." De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft er vandaag mee gedreigd de 'grensbeveilingsmacht' die Washington in de grensgebieden van Syrië met Irak en Turkije wil ontplooid zien "in de kiem te smoren". Die troepenmacht bestaat uit Koerdische strijders die Ankara als "terroristen" beschouwt.

"Amerika heeft bekend dat het bezig is een terreurleger te vormen aan onze grens. Wat er voor ons op neerkomt dit terreurleger in de kiem te smoren", zei het Turkse staatshoofd tijdens een vlammende toespraak in Ankara.

Gisteren heeft de coalitie die de extremistische terreurorganisatie Islamitische Staat bestrijdt aangekondigd in partnerschap met Koerdische en Arabische strijders een "grensbeveilingsmacht" in het leven te zullen roepen, om te vermijden dat IS herrijst.

Die grenstroepenmacht van ongeveer 30.000 manschappen omvat aldus ook strijders van de Democratische Syrische strijdkrachten die gedomineerd worden door de Eenheden voor de Bescherming van het Koerdische Volk (YPG). Turkije beschouwt deze Koerdische militie als een verlengstuk van de PKK, de verboden Koerdische Arbeidspartij die Ankara sinds 1984 in een bloedige guerrilla-oorlog bekampt.

Erdogan zei dat zijn troepen "klaar zijn om gelijk welk moment" de YPG-bolwerken Afrine en Minbej in het noorden van Syrië aan te vallen. Die operaties zullen duren "tot er geen enkele terrorist meer is".

REUTERS Koerdische strijders van YPG aan de Turkse grens.