Erdogan, Poetin en Rohani overleggen in Istanboel na nieuw geweld in Syrië met 22 burgerdoden ep

08 februari 2018

14u07

Bron: Belga 0 De Syrische luchtmacht heeft opnieuw een rebellengebied in de omgeving van de hoofdstad Damascus aangevallen en volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) minstens 22 mensen gedood. Bij de zware bombardementen in het gebied rond Oost-Ghouta raakten zeker 125 mensen gewond, aldus de SOHR. De voorbije drie dagen zijn bij aanvallen op Oost-Ghuta meer dan 170 mensen omgekomen, onder wie een veertigtal kinderen.

Regeringstroepen hebben het vooral door islamistische rebellen gecontroleerde gebied volledig omsingeld. Rond de 400.000 mensen zijn compleet van de buitenwereld afgesneden. Volgens hulporganisaties is de humanitaire situatie dramatisch.

In een poging om een eind te maken aan alle geweld in Syrië willen de staatshoofden van Rusland, Iran en Turkije voor een nieuw topoverleg samenkomen in Istanboel. Dat meldde het Turkse persbureau Anadolu vandaag na een telefoongesprek tussen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en Kremlinbaas Vladimir Poetin.

Laatste ontmoeting

Een datum voor het overleg tussen beide staatshoofden met de Iraanse president Hassan Rohani in de grootstad Istanboel aan de Bosporus werd nog niet genoemd. Moskou deelde enkel mee dat Poetin en Erdogan zich hadden uitgesproken voor een voortzetting van de samenwerking tussen de drie landen in het Syrisch conflict. De laatste keer dat de drie presidenten rond de vergadertafel samenzaten, dateert van november vorig jaar in de Russische badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee.

Rusland en Iran steunen de Syrische president Bashar al-Assad, Turkije daarentegen de oppositie. De drie landen zijn de borgmachten in het zogeheten Astana-proces. Bij de onderhandelingen in de Kazachse hoofdstad Astana ging het vooral over een wapenstilstand in Syrië.

De-escalatiezone

Anadolu meldde vandaag dat het tijdens het telefoontje tussen Erdogan en Poetin vooral ging om de situatie in de Syrische regio's Afrin en Idlib. In de door rebellen gecontroleerde provincie Idlib waren de drie borgmachten in Astana immers een zogeheten de-escalatiezone overeengekomen. Desondanks wordt er zware strijd geleverd tussen regering en rebellen. En Turkije is in Afrin op 20 januari een offensief begonnen tegen de Koerdische milities van de YPG.