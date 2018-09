Erdogan opent grootste moskee van Europa en "wil meer islamitische gebedshuizen zien in Duitsland" rvl

29 september 2018

19u24

Bron: Belga, Bild 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft bij de inhuldiging van de 'Centrale Moskee' in Keulen gezegd dat hij meer dergelijke gebedshuizen wil zien in andere Duitse steden. De Centrale Moskee in Keulen is de grootste van de Europese Unie en biedt plaats aan 1.000 mensen. Het complex wordt geflankeerd door minaretten van 55 meter hoogte. Erdogan noemde zijn staatsbezoek aan Duitsland "een heel succesvol bezoek in een heel kritische periode".

Na een gespannen banket met de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier had Erdogan vrijdag nog beroering veroorzaakt toen hij opmerkte dat Duitsland "honderden, duizenden" terroristen onderdak biedt.

Vandaag trok hij dan naar Keulen voor de officiële inhuldiging van de 'Centrale Moskee'. Dat is de grootste moskee in de EU en is gebouwd in opdracht van de Turkse Islamitische Unie voor Religieuze Zaken (Ditib), een overheidsinstelling in Turkije. De moskee is al een jaar in gebruik, maar werd nu officieel ingehuldigd.

De nieuwe moskee van de Duitse architecten en broers Paul en Gottfried Böhm is feitelijk een moskee met een groot complex aan andere voorzieningen, zoals een bibliotheek en winkels. Het hoofdgebouw wordt geflankeerd door twee 55 meter hoge minaretten en biedt plaats aan 1.000 gelovigen.

De opening van de moskee mocht alleen bijgewoond worden door genodigden, nadat de stad Keulen een massabijeenkomst had afgekeurd omwille van veiligheidsredenen. Volgens de Keulse autoriteiten had uitbater Ditib geen gepast veiligheidsconcept voorgesteld voor de verwachte mensenmassa. "Onterecht en respectloos", volgens Ditib, dat via Facebook had opgeroepen naar de opening te komen en circa 25.000 mensen verwachtte, overwegend islamitische aanhangers van Erdogan.

Erdogan besloot zijn staatsbezoek aan Duitsland naar eigen zeggen tevreden. Hij noemde het "een heel succesvol bezoek in een heel kritische periode", ondanks de verschillen die tussen beide landen bestaan. Hij zei dat hij dat hij zijn bezoek had aangegrepen als een kans om het met de lokale autoriteiten te hebben over "hoe racisme en xenofobie" aan te pakken.

Erdogan ontmoette ook zakenleiders voor mogelijke investeringen in Turkije, zei hij. "Enkele meningsverschillen aan de kant gelaten, moeten we ons focussen op gezamenlijke kwesties", aldus Erdogan. Hij wees op het conflict in Syrië en de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK) als gebieden waar moet worden samengewerkt.