Erdogan: "Ook vrouw en zwager van IS-leider al-Baghdadi opgepakt"

06 november 2019

13u27

Bron: ANP 0 Naast de zus van de gedode IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi heeft Turkije ook zijn vrouw en zwager opgepakt. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vandaag bekendgemaakt.

De Verenigde Staten meldden op 27 oktober dat al-Baghdadi was omgekomen tijdens een operatie van speciale Amerikaanse eenheden in het noordwesten van Syrië.

Later raakte bekend dat Turkije zijn oudere zus had opgepakt in de stad Azaz. Ze zou volgens de Turken een hoop informatie hebben over het IS-netwerk. Maar zij blijkt dus niet het enige opgepakte familielid te zijn.



De voormalig leider van de terroristische organisatie riep zich in 2014 uit tot kalief. De Irakees, die een volledig islamitische staat voor ogen had, trad zelden op in het openbaar.



