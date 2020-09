Erdogan ontkent dat Armeens gevechtsvliegtuig door Turkse F-16 is neergeschoten HR

Een Armeens SU-25-gevechtsvliegtuig, van Russische makelij, is dinsdag neergeschoten door een Turkse F-16, boven Armeens grondgebied. Dat zegt het Armeense ministerie van Defensie dinsdagnamiddag in een korte verklaring. Gevreesd wordt dat dit een verdere escalatie in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan, over de enclave Nagorno-Karabach, betekent. Turkije ontkent alvast dat het een Armeens vliegtuig heeft neergeschoten. "Dat is absoluut onwaar", zegt de woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

“Een Turkse F-16 steeg om 10.30 uur op van een basis in Azerbeidzjan, waarop het tot een gevecht kwam tussen een Armeense SU-25 en de Turkse F-16", aldus de verklaring uit Jerevan. “De SU-25 werd geraakt en crashte. De piloot is omgekomen.”

Erdogans woordvoerder vraagt Armenië om zich terug te trekken uit de gebieden die ze bezet houdt, “in plaats van hun toevlucht te zoeken tot goedkope propagandatrucs”.



In Nagorno-Karabach, een enclave in Azerbeidzjan met een Armeense meerderheid, vinden sinds zondag hevige gevechten plaats tussen Armeense separatisten en het Azerbeidzjaanse leger. Azerbeidzjan zei zondag al zeven dorpen in Nagorno-Karabach te hebben heroverd. Volgens militaire rapporten bezetten de Azerbeidzjaanse troepen ook strategisch belangrijke hoogten in het berggebied.

De officiële dodentol staat dinsdag op ongeveer 114. Onder hen zouden 11 burgers omgekomen zijn: 9 in Azerbeidzjan en 2 aan Armeense zijde. Maar de cijfers zouden veel hoger kunnen liggen, aangezien beide kampen beweren honderden vijandige soldaten te hebben gedood.

Het conflict tussen de gewezen Sovjetrepublieken sleept al jaren aan. De regio Nagorno-Karabach is een enclave in Armenië die in de Sovjet-Unie deel uitmaakte van de Sovjetrepubliek Azerbeidzjan. Armenië heeft de streek al lang in handen en de bevolking is overwegend Armeens, maar Azerbeidzjan wil de regio al decennia terug. In het conflict krijgt Azerbeidzjan steun van Turkije.

Het gebied scheurde zich af in 1988, wat in 1992-1994 leidde tot een conflict waarbij 30.000 doden vielen. Sinds 1994 geldt een broos bestand. De huidige gevechten vormen de meest dodelijke heropflakkering van het geweld van de afgelopen jaren.

Door een conflict wordt gevreesd voor een destabilisatie in de zuidelijke Kaukasus, zeker als Turkije en Rusland zouden ingrijpen. Dat lijkt nu gebeurd te zijn, als Turkije inderdaad militair is tussengekomen.

Dinsdag zal de VN-Veiligheidsraad bijeenkomen voor een spoedzitting achter gesloten deuren.