Erdogan onthult prototypes van eerste in Turkije ontwikkelde elektrische auto KVDS

27 december 2019

18u04

Bron: Belga 16 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vrijdag de prototypes van de eerste in Turkije ontwikkelde elektrische auto's voorgesteld. De productie zou in 2022 moeten starten. Er is een investering van zowat 3,3 miljard euro mee gemoeid.

Erdogan sprak tijdens een ceremonie in een IT-centrum in de buurt van Istanboel van een "historische dag" voor zijn land. Hij onthulde elektrische SUV's en sedans. Erdogan deed een testritje met de SUV. De president zegt al jaren dat hij een eigen Turkse wagen wil ontwikkelen.

175.000 wagens per jaar

De fabriek in Bursa, 150 kilometer ten zuiden van Istanboel, zal naar verwachting tot 175.000 wagens per jaar afleveren. Erdogan ziet het groots en wil uitvoeren naar Europa en omliggende markten. De merknaam wordt volgend jaar bekendgemaakt. Achter het project zit een consortium van bedrijven.





Verschillende internationale merken, zoals Toyota en Hyundai, maken al auto's in Turkije voor de Europese markt.