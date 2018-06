Erdogan noemt zijn politieke tegenstander een "terrorist" ADN

05 juni 2018

18u01

Bron: Belga 3 President Recep Tayyip Erdogan heeft voor de verkiezingen in Turkije zijn in de gevangenis opgesloten pro-Koerdische tegenstander Selahattin Demirtas een terrorist genoemd. "Mijn waarde broeder, een terrorist kan geen presidentskandidaat worden", zei Erdogan vandaag op een verkiezingsbijeenkomst in de stad Sakarya in het noordwesten van Turkije over Demirtas. Demirtas neemt op 24 juni voor de pro-Koerdische HDP deel aan de race om het presidentschap.

Erdogan haalde ook uit naar de presidentskandidaat van de grootste oppositiepartij CHP, Muharrem Ince, voor diens bezoek aan Demirtas in de gevangenis. "Mijn volk zal de persoon die zo een terrorist een bezoek brengt op 24 juni een lesje leren".

Erdogan noemde Demirtas ook een "marionet" van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Demirtas zit sinds november 2016 op beschuldiging van terreur in de cel. De Kiescommissie had hem niettemin toegelaten tot de presidentsverkiezing.

Erdogan betichtte Demirtas er vandaag opnieuw van schuldig te zijn aan de dood "van 53 van mijn burgers, mijn Koerdische broeders in Diyarbakir". HIj verwees hiermee naar de dodelijke slachtoffers van de rellen vooral in de Koerdische grootstad Diyarbakir in oktober 2014.

Aanleiding was de belegering van de Koerdische stad Kobane in Noord-Syrië door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Demirtas was op dat ogenblik voorzitter van de HDP, die destijds tot straatprotesten had opgeroepen. Erdogan beschuldigt de HDP ervan de verlengde arm van de PKK in het parlement te zijn.