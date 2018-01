Erdogan noemt Turkije "lichtend voorbeeld voor persvrijheid" ADN

Bron: Belga 32 AFP De Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Turkije is een "lichtend voorbeeld" voor de persvrijheid. Dat vindt president Recep Tayyip Erdogan. Ook op vlak van communicatietechnologieën, sociale media en internetjournalistiek is Turkije "een van de leiders in de wereld", zei hij vandaag ter gelegenheid van de Turkse 'Dag van de journalisten'.

De uitspraken van Erdogan zijn opvallend, omdat zijn land internationaal niet meteen als een hoogvlieger voor persvrijheid wordt beschouwd. Op de wereldranglijst van Reporters Zonder Grenzen bengelt Turkije helemaal onderaan wat persvrijheid betreft: plaats 155 op een totaal van 180. Volgens verscheidene internationale organisaties worden kritische media volledig monddood gemaakt in Turkije.

Bovendien zitten in Turkije momenteel volgens bepaalde bronnen zeker 150 journalisten in de gevangenis. Na de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016 hielden de autoriteiten een zuiveringsacties in pers, politieapparaat en ambtenarij.

Maar dat is fake news, vindt Erdogan. "Sommigen misbruiken de gevoeligheden op het gebied van vrijheid van meningsuiting en proberen door desinformatie en manipulatief nieuws de broederschap van ons volk en de integriteit van de staat te vernietigen."

De president is net een grote verdediger van de persvrijheid, liet hij uitschijnen. "Het publiek heeft recht op snel, juist en onpartijdig nieuws" en het is "noodzakelijk voor de democratie" dat media "zonder enige beperking toegankelijk zijn", zei hij. Een kosmopolitische samenleving is alleen mogelijk met "gratis en transparante" media.

Het Turkse geduld voor het lidmaatschap van de Europese Unie is op. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu dan weer vandaag laten verstaan. "Laat ons niet nog eens vijftig jaar wachten", aldus Cavusoglu, geciteerd door het regeringsgezinde persagentschap Anadolu. "Wij hebben geen geduld meer, en ook onze mensen hebben geen geduld meer."

Al in 1963 tekende Turkije een associatieovereenkomst met wat toen nog de Europese Economische Gemeenschap was. In 1999 werd het land formeel een kandidaat voor het lidmaatschap, en de toetredingsonderhandelingen werden in 2005 opgestart. Die onderhandelingen liggen echter stil nadat er vanuit Brussel kritiek is gekomen op de mensenrechtenschendingen en enkele forse uitspraken van de Turkse president aan het adres van onder meer Duitsland.

Turkije probeert sinds een aantal weken echter de banden met de Europese landen te verbeteren. Zo bezocht Erdogan vorige vrijdag de Franse president Emmanuel Macron, en zaterdag vliegt Cavusoglu naar zijn Duitse ambtgenoot Sigmar Gabriel. De Oostenrijkse buitenlandminister Karin Kneissl wordt eind januari dan weer verwacht in Ankara.

