Erdogan noemt Macron “hersendood”, Frankrijk voelt zich beledigd ADN

29 november 2019

16u07

Bron: ANP, Belga 4 Frankrijk roept de ambassadeur van Turkije op het matje vanwege beledigende uitlatingen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Die meldde dat zijn collega Emmanuel Macron wellicht bij zichzelf moest nagaan of hij niet hersendood is.

Aanleiding was de recente opmerking van Macron dat de NAVO hersendood was. Onder meer het gebrek aan coördinatie leidt tot problemen binnen het bondgenootschap, luidde het. Het staatshoofd verklaarde later dat hij het genootschap wilde "wakker schudden" met die opmerking.

“Ziek”

Volgens Erdogan bleek uit Macrons opmerking een "ziek en oppervlakkig" begrip. Waarna hij zich afvroeg of Macron niet bij zichzelf moet nagaan hoe het met zijn hersens gesteld is. “Mijnheer Macron, kijk, ik zeg dit vanuit Turkije en ik zal dit op de NAVO-top (volgende week in Londen, red.) herhalen: check eerst eens je eigen hersendood”, aldus Erdogan vandaag in Istanbul. “Zulke opmerkingen komen alleen mensen zoals jij uit, die hersendood zijn.”

“Niemand houdt rekening met jou”

Erdogan verwees ook naar Macrons uithaal naar Ankara over het Turkse offensief in Syrië. Volgens Macron had Turkije, door alleen binnen te vallen in Syrië, het succes van de strijd tegen terreurgroep IS in gevaar gebracht.



Die uitspraken vielen toen al meteen slecht in Turkije; Erdogan noemde ze eerder “onaanvaardbaar”. “Hij is zo onervaren!”, zo ging de Turkse president vandaag nog een stapje verder. “Hij weet niet wat het is om tegen terrorisme te strijden, het is daarom dat de gilets jaunes Frankrijk hebben overspoeld.”

Je bent nog wat amateuristisch, begin daaraan te werken. Als het gaat om opscheppen, dat kun je heel goed. Maar de NAVO het geld te betalen dat je moet betalen, ho maar De Turkse president Recep Tayyip Erdogan

En ook: “Wat heb jij te zoeken in Syrië? Ik heb het recht om het land binnen te gaan om tegen het terrorisme te strijden. Maar jij, wat heb jij daar te doen? Niemand houdt rekening met jou. Je bent nog wat amateuristisch, begin daaraan te werken. Als het gaat om opscheppen, dat kun je heel goed. Maar de NAVO het geld te betalen dat je moet betalen, ho maar.”

Op het matje

In een reactie op Erdogans uitspraken heeft het Elysée aangekondigd dat het de Turkse ambassadeur op het matje roept vanwege de “beledigingen” van Erdogan. “Over het laatste exces door de Turkse president, dit zijn geen verklaringen, dit zijn beledigingen", aldus een Franse functionaris. "Wij verwachten opheldering van Erdogan.”

Op de top in Londen zullen Erdogan en Macron, samen met onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier Boris Johnson overleg plegen over hoe het verder moet in Syrië. De NAVO-lidstaten komen bijeen om de 70e verjaardag van het bondgenootschap te vieren.

Bekijk ook: Furieuze Merkel zet Macron publiekelijk op zijn plaats