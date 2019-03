Erdogan negeert kritiek en toont opnieuw beelden aanslag Christchurch tijdens campagne TVC

21 maart 2019

15u53

Bron: Belga 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vandaag tijdens een verkiezingsmeeting opnieuw beelden laten zien van de terreuraanslagen die vorige week in Christchurch aan vijftig moslims het leven hebben gekost. Erdogan had eerder al kritiek gekregen omdat hij zou proberen om de aanslagen politiek te recupereren.

Erdogan liet op een groot scherm verschillende delen zien van de video die de dader van de aanslagen in twee Nieuw-Zeelandse moskeeën gemaakt had. Hij toonde de deels geblurde beelden tijdens een bijeenkomst in Eskisehir, in het noordwesten van het land, waar op 31 maart lokale verkiezingen plaatsvinden. De president projecteerde ook uittreksels uit het manifest dat de dader op het internet gepubliceerd had.

Ook afgelopen weekend had Erdogan tijdens een meeting al beelden van de schietpartij laten zien. Daarop was internationaal felle kritiek gekomen. Zowel de Nieuw-Zeelandse overheid als sociaalnetwerksites proberen de verspreiding van de video zo veel mogelijk te beperken, maar de door Erdogan getoonde clips worden intussen vlot overgenomen door verschillende Turkse staatsmedia.

Ook zeggen tegenstanders dat de Turkse president munt probeert te slaan uit de schietpartij. Erdogan grijpt de aanslag aan om "de toenemende islamofobie in het westen" aan de kaak te stellen.