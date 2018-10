Erdogan: “Moord op Khashoggi was gepland” Jolien Lelièvre kg

23 oktober 2018

10u40

Bron: VTM NIEUWS, Belga 2 De Turkse president Erdogan heeft een uitvoerige verklaring gegeven over de omstandigheden waarin de Saudische journalist Jamal Khashoggi om het leven is gekomen. Hij benadrukte dat het gaat om een “politieke moord” die duidelijk op voorhand gepland werd.

In zijn toespraak deed Erdogan uit de doeken hoe de moord volgens de Turkse autoriteiten werd opgezet. Khashoggi ging op 28 september een eerste keer naar het Saudische consulaat in Istanboel. Hij had er een afspraak om papieren voor zijn huwelijk op te halen. “Een team dat Khashoggi uiteindelijk om het leven bracht, werd daarvan op de hoogte gebracht”, zei de Turkse president.



Op 1 oktober, de dag voordat Khashoggi werd vermoord, werden drie groepen van in totaal vijftien Saudi’s met privéjets overgevlogen naar Istanbul. Een deel van hen zou naar verluidt het Belgrade-bos in de hoofdstad hebben verkend. Er lijkt geïmpliceerd te worden dat het lichaam van Khashoggi daar mogelijk werd verborgen.

“Camera’s verwijderd”

Op 2 oktober werden nog eens drie Saudi’s overgevlogen. Het team verzamelde volgens Erdogan in de voormiddag in het consulaat en nam de eerste maatregelen. “De harddisks en camera’s in het consulaat werden verwijderd en Khashoggi werd gebeld om zijn afspraak diezelfde dag nog eens te bevestigen”, zegt Erdogan.



Diezelfde dag ging Khashoggi ’s middags het consulaat binnen, maar hij werd nadien niet meer gezien. Zijn verloofde bracht de Turkse autoriteiten op de hoogte van het incident en zei dat “Khashoggi tegen zijn zin werd vastgehouden op het consulaat”.



De groep Saudi’s verliet Turkije nog dezelfde avond, uren na de verdwijning van Khashoggi.

Vraagtekens

Toch blijft er nog veel onduidelijk omtrent de moord. Erdogan wil onder meer weten wie het team naar zijn land heeft gestuurd en wie de lokale handlanger is die het lichaam zou hebben weggewerkt. “Op welke bevelen was het vijftienkoppige Saudische team in Turkije? Waarom werd het consulaat niet onmiddellijk ter beschikking gesteld van de onderzoekers? Waarom werden er zoveel verschillende statements gegeven door de Saudi’s? Wie is de lokale handlanger die Khashoggi’s lichaam dumpte? Saudi-Arabië moet al deze vragen nog beantwoorden.”

“Politieke moord”

Erdogan benadrukt ook het belang van een onafhankelijk onderzoek. “Ik twijfel niet aan de eerlijkheid van koning Salman. Dat gezegd zijnde is het belangrijk dat er een compleet onpartijdig en rechtvaardig onderzoek wordt gevoerd. Dit gaat om een politieke moord.” Kroonprins Mohammed bin Salman blijft overigens opvallend afwezig in de toespraak.

Hoewel de moord in het Saudische consulaat, en dus technisch gezien op Saudisch grondgebied plaatsvond, moeten de verdachten van de moord in Istanbul berecht worden, voegt de president toe.

Opnames

Enkele zaken die verwacht werden vandaag aan bod te komen, ontbreken in de verklaring van Erdogan. Zo rept de president bijvoorbeeld met geen woord over de audio-opnames van de foltering van Khashoggi. Eerder verklaarde de Turkse politie nog zulke opnames in handen te hebben.

Bekijk ook: